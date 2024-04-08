Компания заплатит 2,9 млн рублей за загрязнение битумом почвы на Сахалине

В Южно-Сахалинске суд постановил взыскать с компании 2,9 млн рублей за загрязнение битумом земельного участка. Меры по очистке участка уже приняты.

По данным прокуратуры, загрязнение выявлено на производственной территории предприятия на улице Дорожной. На площади не менее 200 кв. м в почву попал нефтяной битум. В отобранных пробах установлено превышение норматива по нефтепродуктам в 280 раз. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

С ГУДП «Экспромт», основным видом деятельности которого является строительство дорог и автомагистралей, взыскали сумму ущерба, причиненного окружающей среде. Исковые требования прокуратуры удовлетворены.

В 2023 году в Липецкой области предприятие оштрафовали за загрязнение почвы. Компания нарушила обязательства и оставила мусор на плодородной земле на площади 3,3 тыс. кв. м.