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В МИД КНР отреагировали на слова минфина США о последствиях за помощь России

МИД КНР: США не должны очернять нормальные отношения Китая и России
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Фото: ТАСС/EPA/MARK R. CRISTINO
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Соединенные Штаты не должны осуществлять нападки на нормальные отношения между Россией и Китаем и очернять их. Соответствующее заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Центральное телевидение Китая.

Так она прокомментировала слова главы минфина США Джанет Йеллен, которая пригрозила Китаю последствиями для китайских компаний за помощь РФ.

«Соответствующие страны не должны очернять нормальные межгосударственные отношения между Китаем и Россией и нападать на них, наносить ущерб законным правам и интересам Китая и китайских предприятий, а также обвинять Китай или разжигать конфронтацию», — говорится в сообщении.

Она напомнила, что Пекин всегда придерживался объективной позиции по украинскому кризису и продвигал мирные переговоры. Кроме того, китайское руководство всегда контролировало экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами, добавила она.

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Йеллен заявила, что Китаю грозят серьезные последствия за материальную поддержку России 6 апреля в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встречах с коллегами из стран Евросоюза и НАТО выразил обеспокоенность из-за углубления оборонного сотрудничества России и Китая. На фоне своих опасений Блинкен попросил коллег из НАТО напрямую поднимать данные вопросы в контактах с Китаем, публично говорить о российско-китайском сотрудничестве и принять меры в отношении компаний из Китая, которые могут укреплять российскую промышленность.

До этого, 2 апреля, телеканал NBC News сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином также заявил о беспокойстве Вашингтона помощью, которую Пекин якобы оказывает Москве на фоне конфликта на Украине. Как отметил в беседе с «Известиями» политолог Роман Зыков, тем самым Байден демонстрирует неуверенность и пытается привлечь всех на свою сторону.

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