На Киевском шоссе в Москве столкнулись два грузовика
На Киевском шоссе в Москве столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом 8 апреля сообщили в столичном дептрансе.
«На 40-м км Киевского шоссе произошло столкновение двух грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Информация о пострадавших и детали произошедшего уточняются. На настоящий момент движение в районе аварии затруднено. В дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.
Накануне на Новослободской улице столицы произошло массовое ДТП. Сначала столкнулись два автомобиля, затем один из них вылетел на встречную полосу и врезался в третий. В результате аварии из одной из машин на дорогу вылетела женщина.