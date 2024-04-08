В Камчатском крае 11 человек погибли при пожаре с начала года
В Камчатском крае с начала 2024 года зафиксировано увеличение количества пожаров. В результате возгораний погибли 11 человек и пострадали трое.
Всего зарегистрировано 210 пожаров. За аналогичный период 2023 года произошло 156 пожаров, уточняет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.
В основном причиной горения становятся неосторожное обращение с огнем, а также нарушения эксплуатации проводки и электроприборов. Также пожары происходят из-за нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В 16 случаях зарегистрированы поджоги. Порядка 90% случаев гибели и травматизма людей происходит во время сна. Потерпевшие не чувствуют, что в доме или квартире начался пожар.
Сотрудники Госпожнадзора усилили проведение профилактических рейдов. Инспекторы разговаривают с местными жителями о правильной эксплуатации отопительных приборов и о том, как не перегружать электрическую сеть. Отдельное внимание специалисты уделяют беседам о важности установки в домах автономных пожарных извещателей.