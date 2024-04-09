Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области
Мир
Израиль отразил атаку в Красном море новым аналогом «Железного купола»
Мир
Лавров указал на беспрецедентный уровень отношений России и Китая
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы бюро по ЧС движения ХАМАС в секторе Газа
Происшествия
Губернатор Курганской области сообщил о подъеме воды более чем на метр
Мир
В МИД РФ указали на игры Макрона с огнем в украинском вопросе
Мир
В Забайкальском крае раскрыли похитившую более 12 млн рублей преступную группу
Общество
В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ
Мир
В день открытия Олимпийских игр закроют воздушное пространство над Парижем
Спорт
Лавров заявил об опоре Игр дружбы и Игр БРИКС на идеалы Олимпийской хартии
Общество
Росавиация рекомендовала аэропортам обслуживать участников СВО в приоритете
Мир
Сенатор Вэнс предрек США конфликт с Россией при принятии Украины в НАТО
Мир
В Пекине начались переговоры Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И
Армия
Военнослужащие ВС РФ улучшили положение на купянском направлении
Мир
Британский политик назвал невозможной победу Украины в конфликте
Общество
Пожар в частном жилом доме в Воскресенске полностью потушили

Блага души

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов — о значении и традициях праздника Ураза-байрам
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мусульмане всего мира 10 апреля встречают один из священных праздников — Ураза-байрам, знаменующий завершение месяца обязательного поста. Соблюдение поста в Рамадан является одним из столпов Ислама и обязанностью каждого мусульманина за исключением путников и больных.

Пост обязателен, и награда за соблюдение его безмерно велика. В одном из изречений пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) приводится: «Кто будет поститься в месяц Рамадан с искренней верой и ожиданием награды только от Всевышнего, тому будут прощены прошлые грехи».

Пост заключает в себе многочисленные земные и неземные, телесные и душевные блага. Это и благодарность Всевышнему за Его неисчислимые земные богатства. Это и поклонение, которое не дает забыть о реалиях повседневной жизни. Это и пример самосовершенствования.

Пост напоминает человеку о его духовной сущности, ведет к переосмыслению иерархии ценностей, становится преградой для грехов. Он способствует проявлению и укреплению чувства любви и милосердия, смягчает сердца, способствует проявлению добрых качеств характера, учит человека быть терпеливым и бережливым.

Постящийся обретает созерцательное отношение к миру, перестает бессмысленно торопиться, получает светлое удовлетворение от каждого мгновения предоставленной жизни. Поэтому для мусульман Ураза-байрам — это особенный праздник, наполняющий сердца и души верующих самыми разными чувствами. С одной стороны — радостью наступления праздника, с другой — грустью по уходящему Рамадану и, конечно же, трепетом и надеждой о принятии Всевышним поста и поклонений.

Ураза-байрам — повод подвести итоги, пересмотреть свои намерения и поставить новые цели. Результатом соблюдения поста является не только количество совершенных поклонений и благодеяний. Пост — это не диета или просто воздержание от еды. В первую очередь это — возвращение человека к своей истинной сути. Пост в Рамадан должен стать основанием для изменения человека в лучшую сторону, причиной его духовного и нравственного роста.

Желательно в ночь перед праздником читать Коран, возносить молитвы и просить у Господа благ. Передается, что молитвы — ду‘а — верующих, вознесенные именно в ночное время перед двумя знаменательными праздниками — Ураза-байрам и Курбан-байрам — будут непременно услышаны.

Также известно, что посланник Всевышнего, пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), в праздничные дни, как и в пятницу, пользовался прекрасными благовониями. Также у него была специальная накидка, которую он надевал, отправляясь в мечеть именно в эти дни и в пятницу. Поэтому в этот день приветствуется надевать на праздничную молитву красивую или новую одежду, что способствует созданию праздничного настроения.

На Ураза-байрам мусульмане совершают в мечетях праздничную молитву. Время ее начала — через 20–40 минут после восхода солнца, завершается же она с приближением солнца к зениту. В этом году в Москве богослужение пройдет в 7:00. Праздничный намаз состоит из проповеди и непосредственно самой молитвы (намаза).

В проповеди на Ураза-байрам имам делает акцент на значимости обязательной милостыни окончания поста — закятуль-фитр, выплачиваемой в пользу нуждающихся, дабы каждый в этот день смог ощутить атмосферу праздника. Такая милостыня передается до праздничной молитвы и является одним из условий принятия поста.

В эти дни поощряются особая щедрость и внимание к детям и родственникам. Важно, особенно в это время, укреплять родственные отношения, созваниваясь, навещая и приглашая друг друга в гости. Всё это создает чувство единения, сопричастности к чему-то большому и значимому!

Именно для достижения этой цели ДУМ Москвы уже второй год организует на площади у Мемориальной мечети большой семейный фестиваль, где каждый, вне зависимости от национальности и вероисповедания, находит для себя что-то полезное и интересное. Тематические зоны разнообразны: культурная программа, дизайн-маркет, фуд-корт, детская зона, благотворительный аукцион и др.

К сожалению, в этом году священные дни Рамадана у мусульман и дни Великого поста у православных были омрачены чудовищным терактом в «Крокус Сити Холле». Мы скорбим по погибшим и продолжаем возносить самые искренние ду‘а за пострадавших. Эта трагедия показала сплоченность граждан нашей страны и умение сопереживать горю других.

В эти благословенные дни я призываю верующих быть в молитвах об установлении мира и согласия на Земле. Любые положительные изменения в больших масштабах начинаются с маленьких шагов. Хочется верить, что для многих месяц Рамадан стал причиной очищения сердца и воспитания духа. Наша обязанность — сохранить заложенные Всевышним искорки веры и подарить этому миру душевное тепло, своими словами, делами и поступками быть полезными обществу и стране!

От имени Духовного управления мусульман Москвы и от себя лично еще раз поздравляю всех мусульман с благословенным праздником Ураза-байрам! Пусть Всевышний примет наши искренние намерения, посты и молитвы, дарует Свое всепрощение и милость!

Автор — зампредседателя Духовного управления мусульман России, председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Москвы

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024