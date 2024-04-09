Блага души

Мусульмане всего мира 10 апреля встречают один из священных праздников — Ураза-байрам, знаменующий завершение месяца обязательного поста. Соблюдение поста в Рамадан является одним из столпов Ислама и обязанностью каждого мусульманина за исключением путников и больных.

Пост обязателен, и награда за соблюдение его безмерно велика. В одном из изречений пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) приводится: «Кто будет поститься в месяц Рамадан с искренней верой и ожиданием награды только от Всевышнего, тому будут прощены прошлые грехи».

Пост заключает в себе многочисленные земные и неземные, телесные и душевные блага. Это и благодарность Всевышнему за Его неисчислимые земные богатства. Это и поклонение, которое не дает забыть о реалиях повседневной жизни. Это и пример самосовершенствования.

Пост напоминает человеку о его духовной сущности, ведет к переосмыслению иерархии ценностей, становится преградой для грехов. Он способствует проявлению и укреплению чувства любви и милосердия, смягчает сердца, способствует проявлению добрых качеств характера, учит человека быть терпеливым и бережливым.

Постящийся обретает созерцательное отношение к миру, перестает бессмысленно торопиться, получает светлое удовлетворение от каждого мгновения предоставленной жизни. Поэтому для мусульман Ураза-байрам — это особенный праздник, наполняющий сердца и души верующих самыми разными чувствами. С одной стороны — радостью наступления праздника, с другой — грустью по уходящему Рамадану и, конечно же, трепетом и надеждой о принятии Всевышним поста и поклонений.

Ураза-байрам — повод подвести итоги, пересмотреть свои намерения и поставить новые цели. Результатом соблюдения поста является не только количество совершенных поклонений и благодеяний. Пост — это не диета или просто воздержание от еды. В первую очередь это — возвращение человека к своей истинной сути. Пост в Рамадан должен стать основанием для изменения человека в лучшую сторону, причиной его духовного и нравственного роста.

Желательно в ночь перед праздником читать Коран, возносить молитвы и просить у Господа благ. Передается, что молитвы — ду‘а — верующих, вознесенные именно в ночное время перед двумя знаменательными праздниками — Ураза-байрам и Курбан-байрам — будут непременно услышаны.

Также известно, что посланник Всевышнего, пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), в праздничные дни, как и в пятницу, пользовался прекрасными благовониями. Также у него была специальная накидка, которую он надевал, отправляясь в мечеть именно в эти дни и в пятницу. Поэтому в этот день приветствуется надевать на праздничную молитву красивую или новую одежду, что способствует созданию праздничного настроения.

На Ураза-байрам мусульмане совершают в мечетях праздничную молитву. Время ее начала — через 20–40 минут после восхода солнца, завершается же она с приближением солнца к зениту. В этом году в Москве богослужение пройдет в 7:00. Праздничный намаз состоит из проповеди и непосредственно самой молитвы (намаза).

В проповеди на Ураза-байрам имам делает акцент на значимости обязательной милостыни окончания поста — закятуль-фитр, выплачиваемой в пользу нуждающихся, дабы каждый в этот день смог ощутить атмосферу праздника. Такая милостыня передается до праздничной молитвы и является одним из условий принятия поста.

В эти дни поощряются особая щедрость и внимание к детям и родственникам. Важно, особенно в это время, укреплять родственные отношения, созваниваясь, навещая и приглашая друг друга в гости. Всё это создает чувство единения, сопричастности к чему-то большому и значимому!

Именно для достижения этой цели ДУМ Москвы уже второй год организует на площади у Мемориальной мечети большой семейный фестиваль, где каждый, вне зависимости от национальности и вероисповедания, находит для себя что-то полезное и интересное. Тематические зоны разнообразны: культурная программа, дизайн-маркет, фуд-корт, детская зона, благотворительный аукцион и др.

К сожалению, в этом году священные дни Рамадана у мусульман и дни Великого поста у православных были омрачены чудовищным терактом в «Крокус Сити Холле». Мы скорбим по погибшим и продолжаем возносить самые искренние ду‘а за пострадавших. Эта трагедия показала сплоченность граждан нашей страны и умение сопереживать горю других.

В эти благословенные дни я призываю верующих быть в молитвах об установлении мира и согласия на Земле. Любые положительные изменения в больших масштабах начинаются с маленьких шагов. Хочется верить, что для многих месяц Рамадан стал причиной очищения сердца и воспитания духа. Наша обязанность — сохранить заложенные Всевышним искорки веры и подарить этому миру душевное тепло, своими словами, делами и поступками быть полезными обществу и стране!

От имени Духовного управления мусульман Москвы и от себя лично еще раз поздравляю всех мусульман с благословенным праздником Ураза-байрам! Пусть Всевышний примет наши искренние намерения, посты и молитвы, дарует Свое всепрощение и милость!

Автор — зампредседателя Духовного управления мусульман России, председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Москвы

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