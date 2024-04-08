Мост через ручей Ханкотан капитально отремонтируют на Сахалине
В 2024 году в Холмске (Сахалинская область) выполнят капитальный ремонт моста через ручей Ханкотан. Стоимость работ составит около 64 млн рублей.
Ремонтом займется ООО «Риндзин». Старая конструкция будет заменена на водопропускную гофрированную металлическую трубу диаметром 3,5 м и длиной 27 м. Кроме того, будет выполнено устройство асфальтобетонного покрытия и пешеходных тротуаров. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.
На текущий момент рабочие ведут подготовку к устройству временного объезда, после этого стартует основной ремонт. Работы на объекте будут завершены к концу ноября 2024 года.
В Брянской области в конце марта начался ремонт через реку Уль. Длина конструкции составляет 65 м. Работы продлятся два года.