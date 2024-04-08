Выручка Apple в РФ в 2023 году сократилась в 23 раза

В 2023 году выручка Apple в РФ составила 3,6 млрд рублей. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2022 году доходы Apple в России составляли 85,4 млрд рублей, то есть в прошлом году они сократились в 23 раза. При этом сократился чистый убыток Apple: в 2023 году он составил чуть более 1 млрд рублей против почти 6,5 млрд рублей годом ранее.

Структура выручки Apple, прекратившей в 2022 году поставки оборудования на российский массовый рынок, не раскрывается. Возможно, речь идет об оплате остаточных контрактов на поставки в учреждения образования и корпоративным клиентам, в первую очередь зарубежным компаниям, офисы которых всё еще работают в РФ, не исключает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Также речь может идти об отгрузках оборудования и комплектующих зарубежным государственным и общественным организациям, остающимся в РФ, предполагает эксперт.

При этом 60–65% выручки — это запчасти и ремкомплекты для ремонта старой техники, проданной до 2022 года: iPhone 13, неновых моделей ноутбуков и прочего, в свою очередь считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее в марте стало известно, что, согласно опубликованной бухгалтерской отчетности российского Samsung, в 2023 году доходы «Самсунг Электроникс Рус Компании» выросли на 15%, до 102 млрд рублей, а чистая прибыль составила 1,8 млрд рублей (вместо почти 3 млрд рублей в 2022 году).

До этого, 7 февраля, сообщалось, что компания Apple осталась одним из лидеров российского рынка ноутбуков. Это произошло вопреки прогнозам участников рынка и экспертов. В частности, в 2023 году продажи MacBook выросли более чем на 20%, а доля рынка «яблочной» продукции — на 1 п. п., до 6%.