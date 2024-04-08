Как будет проходить ЕГЭ по русскому языку в 2024 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку относится к одному из обязательных при выпуске из школы. Его задача — определить, на каком уровне выпускник освоил базовые нормы грамматики, лексики и орфографии. Результаты экзамена будут учитываться при поступлении в высшее учебное заведение. «Известия» публикуют предварительное расписание ЕГЭ по русскому языку в 2024 году с учетом нового порядка пересдач.

ЕГЭ по русскому языку в 2024 году — что изменилось

Начиная с этого года выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по русскому языку, если наберут недостаточно баллов. Это же касается и других предметов. Согласно проекту приказа, опубликованному Министерством просвещения и Рособрнадзором 4 апреля, для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня — 4 и 5 июля.

Предоставить такую возможность выпускникам предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Он отметил, что система ЕГЭ должна совершенствоваться, и поручил правительству принять меры для того, чтобы возможность пересдачи была закреплена на законодательном уровне, а учащиеся могли исправить свои результаты до конца приемной кампании в вузы.

Однако есть один важный нюанс — пересдать можно только один предмет на выбор, при этом засчитан будет только последний результат. Что касается сроков проведения основного экзамена по русскому языку, то они не изменятся.

Нововведения коснутся лишь нескольких формулировок заданий и критериев оценки. В частности, в 2024 году году максимальный первичный балл по русскому языку понизили с 54 до 50.

ЕГЭ по русскому языку в 2024 году — когда состоится

Как и в прошлом году, ЕГЭ будет проводиться в три этапа: досрочный, основной и резервный. Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая.

Экзамен по русскому языку запланирован на 28 мая (вторник). В качестве резервной даты установлено 17 июня (понедельник). Возможность сдать ЕГЭ в этот день предоставляют тем, кто не смог пройти минимальный порог или же не завершил экзамен по уважительной причине.

Резервный день для досрочной сдачи установлен на 15 апреля (понедельник). При неудовлетворительном результате пересдать экзамен можно будет 4 июля (четверг). Время проведения экзамена неизменно. Тестирование начинается в 10:00 по местному времени.

ЕГЭ по русскому языку в 2024 году — кодификатор ФИПИ

Материалы к ЕГЭ по русскому языку уже опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Каждый вариант состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий.

В первой части нужно выполнить 26 заданий с кратким ответом. Один или несколько правильных ответов выбираются из предложенного перечня или формулируются самостоятельно. В число тем, знание которых будет проверяться, входят синтаксические, морфологические и лексические нормы, орфография и пунктуация.

Вторая часть включает сочинение. Это задание с развернутым ответом, проверяющее умение последовательно и логично излагать свои мысли, используя лексическое богатство и разнообразие грамматических конструкций русского языка, а также создавать собственное мнение на основе прочитанного текста.

ЕГЭ по русскому языку в 2024 году — как выставляются баллы

Максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы по русскому языку в 2024 году — 50. Баллы выставляются отдельно за каждую часть и затем суммируются. Так, максимальное количество баллов за выполнение задания с развернутым ответом — 29, за сочинение — 21.

Для получения аттестата достаточно набрать не менее 24 баллов. Однако для поступления в вуз потребуется гораздо больше — от 40 баллов. Это не только обеспечивает пятерку в аттестате, но и дает хороший шанс поступить на бюджетное обучение по популярной специальности.

ЕГЭ по русскому языку в 2024 году — что можно и нельзя брать с собой

Согласно правилам, во время сдачи ЕГЭ выпускник обязан иметь при себе паспорт и черную гелевую ручку. Лучше иметь их две про запас. При необходимости также можно взять воду, лекарства и специальные технические средства для выпускников с ограничениями по здоровью.

Если на экзамены по другим предметам можно взять еще дополнительные предметы, то ЕГЭ по русскому языку этого не предполагает. Черновик и другие необходимые принадлежности выдают в месте проведения экзамена.

Ранее «Известия» рассказали о правилах пересдачи ЕГЭ в 2024 году.