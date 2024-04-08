В России запустили карту-удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий

ПСБ первым в России начал выпускать многофункциональную карту «СВОи» — это электронное удостоверение ветерана боевых действий и одновременно платежный инструмент, рассказали в пресс-службе банка.



Согласно постановлению правительства РФ №312 от 16 марта, удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции документа на бумажном носителе, социальной и банковской карты.



Руководитель блока розничного бизнеса банка Алексей Щавелев подчеркнул, что ПСБ обеспечивает «полное финансовое сопровождение оборонного сектора страны, а это в первую очередь — люди, личный состав, наши бойцы, защищающие интересы России». «Мы первыми в стране реализовали современную и безопасную инфраструктуру по обеспечению социальных гарантий и финансовых услуг для ветеранов боевых действий», — добавил он.



Карта позволяет владельцу получать государственные социальные льготы по всей России. Благодаря тому, что она содержит всю необходимую для получения социальных гарантий информацию, процесс оформления льгот максимально упрощается. Ветераны боевых действий имеют право на налоговые льготы и льготы по пенсионному обеспечению, а также на приоритетное медицинское и санаторно-курортное обслуживание, компенсацию расходов на коммунальные услуги, адресные денежные выплаты.



В ПСБ сообщили, что безопасность персональной информации держателя карты обеспечивается благодаря лазерному способу нанесения фотографии и идентификационных данных. При этом сведения в памяти чипа также защищены современными алгоритмами криптографической защиты данных.



Карта выступает многофункциональным платежным инструментом — ее владельцу доступны операции с наличными без комиссии в банкоматах любых банков, оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов, платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей.