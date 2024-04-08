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В Кремле указали на подготовку к контактам с Турцией по конфликту на Украине

Песков: Россия готовит контакты на высшем уровне с Турцией
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Россия проведет контакты на высшем уровне с Турцией по вопросу конфликта на Украине. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты на высшем уровне в целом готовятся. <...> Сроки контактов российско-турецких на высшем уровне пока не определены, но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли проводиться контакты российской стороны с турецкой перед визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, в ходе которого планируется обсудить с американским президентом Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.

Песков также отметил, что Москва еще раз проговорит со Стамбулом финансовые вопросы, связанные со сложностями в переводах между двумя странами и вызванные санкционной политикой США. Он подчеркнул, что эти проблемы одинаково вредят экономическим операторам и России, и Турции.

Дружеский сговор: Турция согласовала с США порядок соблюдения санкций против РФ
Вашингтон пообещал предупреждать Анкару о потенциальных нарушителях антироссийских ограничительных мер

Ранее, 20 марта, газета Hürriyet сообщила, что США и Турция договорились о новой схеме применения американских вторичных санкций. Вашингтон будет уведомлять Анкару о подозрениях в нарушениях турецкими компаниями антироссийских санкций, прежде чем вводить какие-либо ограничения по отношению к ним. Песков, комментируя эту информацию, заявил, что Москва развивает собственные отношения с Анкарой и не собирается комментировать ее отношения с Вашингтоном.

Газета Aydınlık сообщила, что ряд бизнесменов из Турции собирается подать судебные иски в отношении чиновников из США, которые угрожали им санкциями за торговлю с Россией. Отмечалось, что предприниматели также планируют подать иск против банков, передающих «всю информацию» Соединенным Штатам и блокирующим переводы денежных средств.

27 февраля посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что представители США «терроризируют» турецкий бизнес за торговлю с российской стороной. По его словам, подобная практика противоречит нормам и принципам межгосударственного общения.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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