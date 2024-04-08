Джеки Чан объяснил свое быстрое «старение» на фото

Гонконгский актер Джеки Чан объяснил, почему он так быстро «состарился» на одной из своих фотографий, назвав свою постаревшую внешность подготовкой к предстоящему фильму. Об этом сообщает 8 апреля агентство The Star.

В марте фотография Джеки Чана, на которой актер выглядит слишком старым для своего возраста, стала предметом обсуждения среди его поклонников в социальных сетях. Вскоре актер успокоил фанатов, сообщив, что его внешность является сценическим образом для нового фильма.

«Персонаж требует, чтобы я имел седые волосы, белую бороду и выглядел старым», — рассказал актер.

Накануне, 7 апреля, Чану исполнилось 70 лет. «Еще сегодня многие друзья напоминали мне: «Джеки, тебе исполнится 70 лет!» Каждый раз, когда я слышу эту цифру, у меня на секунду останавливается сердце. Мне уже 70 лет?» – написал Чан в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией в России).

По словам актера, его здоровье в полном порядке, и он не переживает по поводу своего возраста. Размышляя о своей 62-летней карьере в сфере развлечений, Чан добавил, что ему «повезло» до сих пор сниматься в фильмах.

В феврале прошлого года Джеки Чан рассказал «Известиям» о съемках в фильме «Рыцарь теней». Он отметил, что самостоятельно исполнил более 90% трюков. Также актер поделился, что ищет роли с драматическим потенциалом, например «1911», «Меч дракона», «Иностранец».