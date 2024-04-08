Собянин рассказал о планах реставрации дворца культуры «Серп и молот»

В историческом здании дворца культуры «Серп и молот» начинается реставрация, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По замыслу столичных властей, после окончания работ этот объект культурного наследия станет арт-кварталом и одной из достопримечательностей города.

«Объект культурного наследия регионального значения на Волочаевской улице построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса, но за время своего существования неоднократно реконструировался», — рассказал Сергей Собянин.

В ходе реставрации, сообщил мэр столицы, в историческом здании будут восстановлены ценные декоративные и архитектурные элементы разных периодов существования здания. Помещение дворца культуры «Серп и молот» состоит из двух строений, соединенных переходом. Согласно плану реконструкции, в первом строении будут расширены заложенные оконные и дверные проемы, демонтирована поздняя цементная штукатурка, отреставрированы декоративные элементы. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет.

В интерьерах второго строения и перехода реставраторы сохранят облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, сохранившиеся от первоначального оформления дворца культуры.