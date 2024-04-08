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В Самарской области во время эвакуации из-за паводка перевернулась лодка с людьми

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Фото: t.me/mchs_samara
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В Самарской области во время эвакуации из затопленной зоны 7 апреля перевернулась лодка. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На представленных кадрах видно, как лодка зацепилась за дерево, после чего все пассажиры оказались в воде. Очевидцы произошедшего рассказали в Сети, что все упавшие успели ухватиться за ветки дерева и удержались наплаву, никто не пострадал.

Уточняется, что инцидент произошел во время эвакуации жителей села Полудни Кинель-Черкасского района.

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Ранее в этот день МЧС рассказало о сложной ситуации с паводками в разных регионах. По данным ведомства, в Самарской области подтоплены 50 частных жилых домов и 901 приусадебный участок, при этом от воды освободились 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Спасатели передают гражданам продукты, эвакуируют людей и откачивают воду.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 3 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручения по помощи пострадавшим от паводков. Глава государства заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации в регионах.

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