Стоматолог рассказал о лечении зубов у пожилых людей

Врач-стоматолог Владимир Лосев рассказал о лечении зубов у пожилых людей. По словам специалиста, абсолютными противопоказаниями к имплантации являются анемия и новообразования в области челюстно-лицевой области.

В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 8 апреля, врач подчеркнул, что диабет или остеопороз не являются помехой для решения стоматологических проблем возрастных пациентов, если на период лечения принимаются соответствующие препараты.

Альтернативные варианты решения проблем предлагаю пожилым людям, если требуется установка дентальных имплантатов при полном или практически полном отсутствии зубов.

«Когда, допустим, нужно установить 10 имплантатов, которые требуют обширной костной пластики, мы предлагаем 4 или 6 имплантатов, но которые позволят установить их без каких-то дополнительных манипуляций с наращиванием костной ткани или мягкой ткани», — объяснил стоматолог.

Он отметил, что решение каждый раз принимается специалистом индивидуально.

Лосев добавил, что лечение при восстановлении твердых тканей оставшихся зубов у возрастных пациентов происходит аналогичным образом.

1 апреля врач-стоматолог Валерий Латышев в беседе с Life.ru посоветовал использовать ирригатор и специальные щетки при уходе за зубами после 50 лет. По его словам, при наличии ортопедических конструкций важно собрать целый арсенал для личной гигиены. В него должны входить специальные щетки, зубные ершики, а также аптечные дезинфицирующие средства, отмечает телеканал «360». Врач отметил, что ирригатор помогает избежать образования кариеса.

В конце марта стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин заявил о вреде отказа от чистки зубов. Он объяснил, что зуб — это орган с собственным кровоснабжением и иннервацией, а зубной налет и камни являются скоплением бактерий, продуктов их жизнедеятельности, остатков пищи, которые провоцируют развитие кариеса и воспаления десен. Если отказаться от чистки зубов, это приведет к рискам для здоровья всего организма, пишет RT.

Также в марте заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе предупредил, что частое использование ирригаторов может быть опасным. Он отметил, что использовать ежедневно ирригаторы нельзя, так как их воздействие на десну может вызвать хроническую травму мягких тканей.

В феврале заведующий кафедрой детской, профилактической стоматологии и ортодонтии МГМУ им. И.М. Сеченова, заслуженный врач РФ Олег Адмакин в беседе с НСН заявил, что разработка вакцины против кариеса зубов ведется с 1970-х годов, но пока ни одной стране не удалось довести дело до клинических испытаний. По его словам, в связи с этим врач призвал не забывать про индивидуальную и профессиональную гигиену рта, а также регулярно посещать врача.