Лодка с людьми перевернулась во время эвакуации из затопленной зоны в Самарской области

Лодка с людьми перевернулась во время эвакуации из затопленной зоны в Самарской области

2024-04-08T11:35:39+03:00

2024-04-08T11:35:39+03:00

2024-04-08T11:35:39+03:00

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