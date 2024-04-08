Министр обороны Германии Борис Писториус отправляет в Литву в аэропорту Берлина около 20 солдат

Министр обороны Германии Борис Писториус отправляет в Литву в аэропорту Берлина около 20 солдат

2024-04-08T11:31:52+03:00

2024-04-08T11:31:52+03:00

2024-04-08T11:31:52+03:00

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