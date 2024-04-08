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В России произошло 441 ДТП в прошедшие выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На российских дорогах за прошедшие выходные, 6–7 апреля, произошло 441 ДТП, в авариях погибли 46 человек и 555 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 70 ДТП, трое детей погибли, 75 были травмированы. Об этом в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям» 8 апреля.

ДТП, в которых погибли дети-пассажиры, произошли в Московской и Ростовской областях. В этих авариях виновницами стали женщины-водители, одна из них была лишена прав за отказ от медосвидетельствования, а другая, никогда не имевшая водительского удостоверения, в момент ДТП находилась в состоянии опьянения. В обеих авариях их машины съехали с дороги и опрокинулись.

Вечером 6 апреля в Подмосковье две девочки двух и шести лет, находившиеся на заднем сиденье в детских удерживающих устройствах, от полученных травм скончались на месте происшествия. Женщина, лишенная прав за отказ от медосвидетельствования, была госпитализирована с травмами.

Итогом ДТП 7 апреля в Ростовской области с участием нетрезвой женщины-водителя, права которой никогда не выдавались, стала гибель ее пятилетнего пассажира, который находился на заднем сиденье без детского автокресла. Виновница аварии и четверо ее пассажиров, включая подростков 12 и 14 лет (сидели сзади и не были пристегнуты), получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В Госавтоинспекции напомнили о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения и указали, что профилактические мероприятия и «сплошные» проверки на российских дорогах автоинспекторы проводят ежедневно. В ведомстве призвали участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Госавтоинспекция также обращает внимание водителей на строгое соблюдение правил перевозки детей в салоне автомобиля. Напоминаем, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. В возрасте от 7 до 12 лет перевозка возможна с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только в детских удерживающих устройствах», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Ранее, 6 апреля, сообщалось, что антирейтинг трасс Москвы с наибольшим количеством ДТП по итогам I квартала 2024 года возглавляет МКАД, где произошло почти 7% от всех аварий в городе. Суммарно виновниками трети дорожных аварий в столице являются водители такси и каршеринга, отметили эксперты.

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