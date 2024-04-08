В мае пройдет благотворительный пасхальный тираж «Русского лото»

Второй благотворительный тираж лотереи «Русское лото» проведут на Пасху. Трансляция розыгрыша состоится в день этого праздника, который в нынешнем году выпадает на 5 мая, сообщил крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

Как и в прошлом году, 10 рублей с каждого проданного билета пасхального тиража передадут крупнейшей в России православной службе помощи «Милосердие».

В 2023 году по итогам первого пасхального тиража «Руссого лото» в «Милосердие» было направлено более 58 млн рублей. «На начало марта 2024 года из них израсходовано 56,4 млн рублей. Планируется, что оставшиеся 2,2 млн рублей будут израсходованы на благие дела до июня 2024 года. Уверены, что благодаря предстоящему пасхальному тиражу мы вместе сможем сделать еще больше добрых дел», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

По словам Тутты Ларсен, телерадиоведущей и поручителя православной службы помощи «Милосердие», суть пасхального тиража «Русского лото» состоит в том, чтобы «дарить ближнему билет на Пасху и сорадоваться за него в случае выигрыша». «Умение сорадоваться за ближнего — одна из христианских ценностей. Пасхальный тираж — не про азарт, а про сопереживание и радость, про добрые дела и семейные традиции», — отметила она.

Итоговая сумма, которую организаторы лотереи смогут перечислить «Милосердию», будет названа при трансляции розыгрыша 5 мая в эфире телеканала НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Начнется она в 8:20 по мск.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.