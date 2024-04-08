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В Новотроицке Оренбургской области произошел перелив воды через дамбу
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Мэр Оренбурга призвал кипятить воду перед употреблением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Оренбурге вода, идущая из-под крана, является безопасной и питьевой, однако ее рекомендуется кипятить. Об этом 8 апреля сообщил мэр города Сергей Салмин.

«В связи с этим (паводком. — Ред.) производится обеззараживание воды хлором в концентрации 1 мг на 1 л, поэтому вода может иметь специфический запах. Это совершенно безопасно. Вода в кране — питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Также в понедельник сообщалось, что в Оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. При этом эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей, а уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и составил 872 см.

Кроме того, Салмин указал на беспрецедентный характер наводнения. По словам градоначальника, основной приход воды в город ожидается в течение трех суток. Мэр призвал жителей не дожидаться критических отметок воды и надеяться, что получится переждать паводок. Днем ранее он подчеркнул, что ситуация с паводком в регионе стала критической.

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Так, 5 апреля в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

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