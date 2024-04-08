ФСБ показала видео задержания причастных к хищению 7 млрд рублей для ВСУ мошенников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в понедельник, 8 апреля, предоставила видео задержания мошенников, которые причастны к хищению у россиян 7 млрд рублей через украинские call-центры.

Одна из задержанных рассказала, что компания, которая похищала денежные средства у россиян, зарегистрирована в Турции. Кроме того, злоумышленники показали компьютерные таблицы с названиями фирм и номерами телефонов, на которые совершались звонки.

На видео также представлены оборудование для работы call-центров, загранпаспорта России и Казахстана, а также оружие и автомобили.

Ранее в этот день силовики ФСБ совместно со Следственным комитетом (СК) России задержали пятерых мошенников. Отмечается, что полученные деньги аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ, в настоящее время злоумышленники находятся под стражей.