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В МИДе намерены оставить здание посольства Украины в Москве неприкосновенным

Дипломат Полищук: РФ оставит в неприкосновенности посольство Украины в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве, поскольку продолжает соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Об этом 8 апреля сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, даже в условиях вооруженного конфликта государство должно уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами. То же правило относится и к имуществу российской дипмиссии на Украине, добавил Полищук.

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20 апреля прошлого года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что горсовет разорвал договор об аренде земельного участка, на котором было расположено здание посольства России. Кроме того, горсовет обратился к кабмину Украины по поводу возвращения имущества дипучреждения в собственность государства. В то же время в Кремле пообещали принять ответные меры.

После, 10 февраля текущего года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что департаментом городского имущества города Москвы было принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины. Захарова подчеркнула, что данная мера является адекватным ответным шагом на враждебные действия Киева, основанным на принципе взаимности.

Посольство России на Украине работало с августа 1992 года. 24 февраля 2022-го, с началом проведения российской спецоперации по защите населения Донбасса, украинская сторона разорвала дипломатические отношения с РФ.

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