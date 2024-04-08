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В Ростовской области арестовали мужчин, отрезавших уши своей жертве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Суд заключил под стражу до 3 июня трех подозреваемых в убийстве сотрудников сельскохозяйственного кооператива в Зимовниковском районе Ростовской области. Об этом 8 апреля сообщает СУ СКР по региону в своем Telegram-канале.

«В отношении четвертого фигуранта дела ходатайство следователя будет рассмотрено судом в ближайшее время», — уточняется в сообщении.

Главный инженер сельхозкооператива «Верхоломов» Андрей Ликольд и его подчиненный Юрий Московой перестали выходить на связь 2 апреля. 5 апреля РЕН ТВ сообщил, что их тела были обнаружены в реке. При этом тело Ликольда без ушей и с перерезанным горлом находилось в багажнике затопленного автомобиля.

7 апреля СУ СКР по региону сообщило на своем сайте, что по делу об убийстве Ликольда и Московой были задержаны четверо мужчин 1999, 1993, 1991 и 1988 годов рождения. Предварительно, мотивом убийства стали длительная личная неприязнь к потерпевшим со стороны одного из подозреваемых, привлекшего трех своих знакомых к совершению преступления.

По данным следствия, орудиями убийства стали ножи, от которых злоумышленники избавились после совершения преступления. Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») продолжается.

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Ранее, 5 апреля, сообщалось, что жителя Сургута застрелили возле подъезда жилого дома. По данным СК РФ по ХМАО — Югре, выстрелы были совершены прицельно. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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