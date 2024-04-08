ФСБ задержала пять человек по делу о мошенничестве через украинский call-центр
Силовики ФСБ России совместно со СК РФ задержали пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян 7 млрд рублей через украинские call-центры. Об этом 8 апреля сообщили в ведомстве.
«Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины. Одновременно с этим через иностранные банки совершалась оплата используемых в противоправной деятельности услуг связи, а также финансирование поддержания в актуальном состоянии технической инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли оборудование, необходимое для деятельности мошенников, деньги и цифровые активы, а также драгоценности и предметы роскоши. Помимо этого, в настоящий момент наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества.
Так, задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.
Ранее, 27 марта, начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов заявил, что большинство дистанционных хищений со счетов жителей столицы осуществляются с территории Украины. Он также заверил, что полиция проводит работу по выявлению аналогичных преступлений с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и крупными банками.
За день до этого глава «Ростелекома» Михаил Осеевский также указал на то, что деятельность call-центров мошенников в основном сконцентрирована на Украине, в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Он предупредил, что аферисты постоянно совершенствуют способы социальной инженерии и работают от имени разных ведомств.