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Минфин сообщил о росте доходов бюджета на 53,5% за первый квартал года

Минфин: объем доходов бюджета в I квартале 2024 года составил 8,719 трлн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Объем доходов федерального бюджета РФ в I квартале 2024 года, предварительно, составил 8,719 трлн рублей, что на 53,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает 8 апреля Минфин России.

«При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета (+43% г/г), так и бюджетной системы в целом (+33% г/г) — наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорится на сайте ведомства.

Так, ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 5,791 трлн рублей, увеличившись на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В ведомстве отметили, что объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам I квартала свидетельствуют о «значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете».

Нефтегазовые доходы в свою очередь составили 2,928 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 79,1%. В Минфине уточнили, что рост данной категории доходов преимущественно объясняется ростом цен на российскую нефть, а также единовременным поступлением в феврале доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть за IV квартал 2023 года.

«Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — добавили в ведомстве.

Также сообщается, что в январе—марте 2024 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 607 млрд рублей, что составляет 0,3% валового внутреннего продукта.

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7 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, сообщил, что ВВП страны в 2023 году увеличился на 3,6%, что в среднем выше показателей развитых стран. Мишустин также напомнил, что Россия, по оценкам Всемирного банка, входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

До этого, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Глава государства подчеркнул, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей и в целом граждан страны, а именно в рост доли зарплат в ВВП.

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