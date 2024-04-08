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Сюжет:

МЧС допустило подтопление более 10 тыс. домов и участков под Курганом

МЧС: в Курганской области возможно подтопление более 10 тыс. домов и участков
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Фото: t.me/kurgan45mchs
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Более 10 тыс. домов, дач и участков могут быть подтоплены при половодье в Курганской области, следует из прогноза регионального главка МЧС, опубликованного 8 апреля на сайте ведомства.

В прогнозе говорится о расчете максимальных уровней весеннего половодья, представленных Курганским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Итого: 62 населенных пункта, 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, 18 718 человек, [где проживают] 3649 детей», — говорится в документе.

По данным МЧС, угроза подтопления сохраняется в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Куртамышском, Кетовском муниципальных округах. Также в Кургане в зону подтопления могут попасть более 500 дачных участков, более 200 жилых домов, а также взлетно-посадочная полоса аэропорта Курган.

Напорный пункт: нарушения на дамбе в Орске находили еще 10 лет назад
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Ранее в понедельник сообщалось, что уровень воды в реке Урал в частично затопленном Оренбурге за сутки вырос на 16 см и составил 872 см. Уровень воды в реке Сакмара у села Татарская Каргала за сутки увеличился на 30 см и достиг при этом 783 см.

7 апреля руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков заявил, что пик подтопления в Оренбурге ожидается 10 апреля.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

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