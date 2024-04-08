Во Владивостоке при пожаре на судне «Катерина Великая» погиб человек
В результате пожара на борту многофункционального судна «Катерина Великая», который находился в центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке, погиб человек, еще трое пострадали. Об этом 8 апреля (7 апреля мск) сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
«Сегодня в районе 3:00 (20:00 мск 7 апреля. — Ред.) в центре судоремонта «Дальзавод» в Приморье произошло возгорание многофункционального судна снабжения «Катерина Великая». Пожар ликвидирован», — говорится в публикации ведомства.
В пресс-службе транспортной прокуратуры уточнили, что трех пострадавших госпитализировали, правоохранители проводят необходимые проверки и устанавливают обстоятельства случившегося.
29 декабря 2023 года рыболовецкое судно «Ольховатка» загорелось на южнокурильском острове Шикотан. Судно горело открытым пламенем, над ним поднимались клубы дыма. При этом экипаж находился на борту.
Сейнер был пришвартован у причала села Крабозаводское. Его экипаж не пострадал.