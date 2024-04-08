Собянин рассказал о применении врачами технологии распознавания речи
Московские врачи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью технологии распознавания речи. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
«Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей», — написал градоначальник в Telegram.
По его словам, Москва одна из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект в здравоохранении.
В настоящее время в столичных клиниках также используются технологии «компьютерного зрения» — для анализа медицинских изображений. Так, за четыре года нейросети проанализировали более 12 млн лучевых исследований.