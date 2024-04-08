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ФСБ задержала взломщика сайта Мариупольского университета

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Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали мужчину, взломавшего официальный сайт Мариупольского университета имени А.И. Куинджи. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту взлома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»).

Расследование продолжается. ФСБ также проверяет, работал ли задержанный на спецслужбы Украины.

В свою очередь замминистра связи Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Гвоздюк отметил, что, несмотря на сложную обстановку, обусловленную непрекращающимися обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины (ВСУ), министерство связи ДНР уделяет особое внимание вопросам информационной безопасности.

«Кроме того, совместно с УФСБ России по Донецкой Народной Республике проводятся мероприятия по защите критической информационной инфраструктуры в регионе от несанкционированного доступа и предотвращения утечек служебной информации», — резюмировал Гвоздюк.

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5 апреля сообщалось, что в Иваново задержали за госизмену местного жителя, оказавшего финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). В пресс-службе УФСБ по региону уточнили, что задержанный перевел украинской армии деньги для покупки военного снаряжения.

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