Глава МО Шойгу направил телеграмму 60-му отдельному мотострелковому батальону

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник, 8 апреля, направил телеграмму командованию и личному составу 60-го отдельного штурмового мотострелкового батальона.

«С начала специальной военной операции батальон выполняет боевые задачи на самых сложных и ответственных направлениях. В результате профессиональных и решительных действий его военнослужащих противник понес серьезные потери и не добился своих целей», — сказано в сообщении военного ведомства.

Шойгу поблагодарил командование и личный состав батальона за проявленные профессионализм, храбрость и самоотверженность при освобождении Иловайска, Горловки, окраин Донецка.

Отдельно он отметил верность воинскому долгу и присяге военнослужащих и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность.

«За мужество, героизм и отвагу двое военнослужащих подразделения удостоены звания Героя Российской Федерации, десять стали Героями Донецкой Народной Республики, более 700 удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия», — сказал он.

Также глава Минобороны подчеркнул, что военнослужащие батальона успешно решают боевые задачи в составе группировки войск «Центр», занимают более выгодные рубежи и позиции, взламывают оборону противника.

Ранее, 1 апреля, Шойгу вручил участникам СВО медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм. Награды удостоились два офицера, которым также вручили именное оружие — офицерскую шашку и пистолет Ярыгина. В ходе церемонии Шойгу поздравил военных, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

До этого, 20 марта, ордена Мужества удостоился российский военный Сергей Соленов, прикрывший командира танкового взвода Александра Левакова, позже ставшего известным в составе экипажа танка «Алеша». Соленов рассказал, что, когда с беспилотника был осуществлен сброс гранаты, он в ту же секунду бросился к Левакову и закрыл его своим телом, что спасло командиру жизнь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.