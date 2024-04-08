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Премьер-министр Австралии усомнился в качестве расследования гибели волонтеров WCK
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Премьер-министр Австралии усомнился в качестве расследования гибели волонтеров WCK

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Фото: Global Look Press/Khaled Omar
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Расследование Израилем гибели волонтеров гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) не оправдало ожиданий Австралии. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

«Мы хотим, чтобы виновные были привлечены к ответственности, но на данный момент информация, которую Израиль предоставил о своем расследовании, не оправдывает наших ожиданий», — цитирует политика издание Mirage News.

Альбанезе подчеркнул, что гибель волонтеров от удара израильской армии «совершенно непростительна». Одной из погибших в Газе волонтеров была австралийка Зоми Франкком.

Премьер-министр назначил маршала авиации Марка Бинскина на должность специального представителя по расследованию гибели волонтеров. Альбанезе ожидает, что Бискин сможет предоставить Австралии дополнительную информацию об инциденте.

«Мы хотим гарантировать, что все доказательства сохранены. Мы хотим гарантировать: если расследование установит, что персонал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовал не в соответствии с законом, то следует принять соответствующие меры и обнародовать такие действия», — подчеркнул политик.

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ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

В Армии обороны Израиля заявили, что удар по конвою благотворительной организации произошел по ошибке, военные приняли волонтеров за боевиков ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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