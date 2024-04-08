Администрация Киевской области сообщила о взрывах ночью
В Киевской области произошла серия взрывов, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в ночь на понедельник, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.
«Киевская область! Силы ПВО работают», — говорится в Telegtam-канале ведомства.
Об этом же сообщал Telegram-канал интернет-издания «Страна.ua».
«В Киевской области работают силы ПВО. В области объявлена воздушная тревога», — сказано в сообщении.
В Винницкой, Житомирской, Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях была объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России эту информацию не комментировали.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар после взрывов, которые прогремели в городе в ночь на 7 апреля. Силы обороны юга украинской армии рассказали, что в результате случившегося получили разрушение административное и техническое здания.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.