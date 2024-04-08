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Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Часовом Яре
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Спорт
«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции после ухода «Фенербахче» с поля в начале матча
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СК начал проверку обстоятельств нападения собак на ребенка на Камчатке
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«Известия» поделились архивными записями об освобождении Крыма в 1944 году
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В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Спорт
Российские борцы завоевали на турнире в Баку восемь олимпийских лицензий
Мир
Политолог Хамер назвал необдуманным решение ФРГ направить военных в Литву
Политика
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Пекин для переговоров c китайским коллегой Ван И
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Фильм «Летучий корабль» в третий раз стал лидером проката РФ и СНГ
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Фицо допустил наказание Западом Словакии за избрание Пеллегрини президентом
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СМИ узнали о прогрессе в переговорах по перемирию в секторе Газа
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Для осужденных мигрантов введут пожизненный запрет на въезд в Россию
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Десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах Часового Яра

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