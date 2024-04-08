Су-34 ВКС РФ поразили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Истребители Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали командный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 8 апреля.

Летный состав нанес удары по целям фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), не входя в зону поражения противника. Это позволило выполнить боевую задачу, не подвергая опасности жизни российских военнослужащих.

«Боевую задачу нам ставят пункты управления, с которыми мы поддерживаем связь в воздухе. Также в воздухе взаимодействуем между самолетами для более качественного выполнения боевой задачи», — рассказал летчик Су-34 Михаил.

После завершения задания истребители благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее, 4 апреля, Минобороны РФ предоставило видео работы летного состава Воздушно-космических сил РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на южнодонецком направлении. Бомбардировка украинских опорных пунктов и живой силы выполнялась с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В конце марта военное ведомство показало, как истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ нанесли удары по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении. Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с УМПК.

В середине прошлого месяца сообщалось об уничтожении личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении при помощи неуправляемых авиационных ракет типа С-8. Прежде чем вернуться на аэродром, экипажи Су-25 провели противоракетный маневр в воздухе с отстрелом ложных тепловых целей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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