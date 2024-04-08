Врач рассказал о профилактике метеочувствительности
Сбой в способности тела приспосабливаться к смене погодных условий называется метеозависимостью, которая характеризуется изменениями самочувствия в зависимости от погоды. Может проявляться при сосудистой дистонии, при различных хронических болезнях и старых травмах, рассказал 8 апреля терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.
«Проявляется метеочувствительность в виде ухудшения самочувствия, цефалгии, перепадов артериального давления, одышки, вегетативной дисфункции, головокружений, мышечной боли или суставной», ― перечислил он в беседе с «Газетой.Ru».
Рябков пояснил, что с этим состоянием сталкивается треть населения страны. Для снижения симптомов метеозависимым следует избегать посещения стран с отличающимся от домашнего климатом. Пребывание там может стать триггером для развития острых заболеваний или осложнения хронических, добавил он.
«Кроме того, [метеозависимым необходимо] тренировать кровеносные сосуды, проводить как можно больше времени на свежем воздухе, поддерживать физическую активность, питаться сбалансированно и в целом стараться вести здоровый образ жизни», ― резюмировал терапевт.
6 февраля врач-терапевт Екатерина Андреева посоветовала метеозависимым людям избегать стрессов и физической активности. По ее словам, в период низкого атмосферного давления в группу риска в первую очередь попадают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В ноябре 2023 года врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова рассказала «Известиям», что людям с диагностированной гипертонией при сложных погодных условиях следует избегать физического и эмоционального утомления, исключить соленую, пряную, острую и жирную пищу, кофе и кофеиносодержащие напитки.