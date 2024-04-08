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Президент Финляндии заявил о полном отсутствии диалога с Россией

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen
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Президент Финляндии Александер Стубб заявил 7 апреля телеканалу CNN о полном отсутствии политического диалога с Россией.

«Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией», — заявил он.

При этом Стубб уточнил, что диалог необходим, в частности, для мирных переговоров о конфликте на Украине. Однако пока, по его мнению, такие переговоры невозможны

«Единственный способ добиться мира — это поле битвы», — сказал президент Финляндии.

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Ранее, 4 апреля, правительство Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Кроме того, будут закрыты для туристов пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

В предыдущий раз Финляндия продлевала закрытие границы с Россией до 14 апреля. Глава МВД Мари Рантанен объяснила это тем, что в районе российской границы проживают, «возможно, тысячи мигрантов», которые ждут возможности продолжить путь и приехать на финскую территорию.

До этого, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны российской границы угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП.

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