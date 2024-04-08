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WSJ рассказала о сборщиках неразорвавшихся боеприпасов в рядах ВСУ

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Нехватка боеприпасов в Киеве настолько остра, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который добывает неразорвавшиеся российские снаряды и изготавливает собственные, стал ключевым поставщиком для некоторых подразделений, пишет 6 апреля The Wall Street Journal.

«Некоторую часть солдат привлекают к таким миссиям по поиску боеприпасов, а поиск и пронос боеприпасов в этих районах весьма опасен», — сказано в публикации.

Имеющихся в распоряжении ВСУ боеприпасов критически недостаточно для продолжения боевых действий. Кроме того, их использование ограничивается сверху. В армии стараются беречь боеприпасы для экстренных случаев.

«Эти поиски и находки боеприпасов, попытки накопить боеприпасы к чему-то важному подобны радикальным мерам, принятым Германией в 1944 году для обеспечения того, чтобы артиллерия, становившаяся всё более беспомощной перед лицом возрастающих потерь, сильных бомбардировок и растущей мощи союзников, продолжила войну», — сравнили в издании.

Действия в рядах ВСУ ради накопления боеприпасов объясняются надеждой на шанс совершить последнюю атаку, способную изменить ход боевых действий в их пользу. Однако это останется мечтой ВСУ, считают в WSJ.

Также в издании подчеркнули, что попытки НАТО предоставить украинской армии достаточное количество боеприпасов приводят лишь к их недостатку в самих странах альянса из-за недостаточного объема производства.

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Ранее, 6 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах. По его словам, положение украинской армии стало особенно сложным на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.

В тот же день представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в черте Харькова, предварительно, был поражен склад боеприпасов.

До этого, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки блока киевскому режиму обязательными, а не добровольными.

Сырский 29 марта указал на преимущество российской армии в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах, соотношение выпущенных боеприпасов он оценил, как 6:1 в пользу РФ. Главком отметил сложную обстановку для ВСУ на передовой и отметил, что главная цель Украины — не потерять новые территории.

Газета Financial Times 28 марта написала, что инициатива на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ остается у РФ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске, а потом провалилось украинское контрнаступление лета 2023 года.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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