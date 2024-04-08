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В администрации Ростовской области сообщили об упавшем в регионе БПЛА

В Ростовской области днем 7 апреля найден упавший беспилотник
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал днем 7 апреля на территории Матвеева Кургана в Ростовской области, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева.

«Действительно, сегодня днем в Матвеевом Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено», — цитирует сообщение портал Don24.

По словам очевидцев, БПЛА упал около 13:00. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

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Ранее, 5 апреля, губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку более 40 беспилотников над Ростовской областью. Это произошло в Морозовском районе. Голубев добавил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. Позже Минобороны РФ рассказало об уничтожении за ночь 53 БПЛА в пяти регионах. Из них 44 были перехвачены в Ростовской области, в Краснодарском крае сбили шесть дронов, в Саратовской, Курской и Белгородской областях перехватили по одному.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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