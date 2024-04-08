Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме

В Париже три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщила газета Le Parisien.

«По предварительной информации, взрыв, причину которого еще предстоит установить, прозвучал вечером перед тем, как на 7-м этаже здания на улице Шаронн возник пожар», — говорится в материале издания.

По словам заместителя мэра 11-го округа Люка Лебона, «соседи не понимают, что могло спровоцировать этот взрыв, ведь в здании нет газа».

Тела двух погибших были обнаружены в одной из квартир, третий мужчина выпрыгнул из окна, чтобы спастись от огня. Пожарные пытались его реанимировать, но он скончался на месте.

Жителей здания эвакуировали.

Ранее, 30 марта, один человек погиб при взрыве неизвестного предмета в многоэтажке под Киевом. В нескольких квартирах при этом произошло возгорание. Из-под завалов достали ребенка, он жив.