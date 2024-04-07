Конгрессмен назвал консульство Ирана в Сирии законной целью Израиля

Иранское консульство Сирии было законной мишенью для израильской армии, заявил 7 апреля председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер в интервью телеканалу CNN.

«Определенно можно сказать, что консульство было законной целью для Израиля», — сказал политик, отметив, что атака была неразумной, а подобные действия «приведут к эскалации в регионе».

По мнению Тернера, американцы на Ближнем Востоке «остаются под угрозой», а атаки на военных в США не прекртятся.

Ранее, 5 апреля, стало известно, что Вашингтон попросил Тегеран не наносить удары по американским объектам на фоне израильского удара по консульству Ирана в Дамаске.

Армия обороны Израиля 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибло 13 человек.

Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на уничтожение здания иранской дипмиссии в Дамаске.

После этого официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Он добавил, что Армия обороны Израиля усилила системы противовоздушной обороны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.