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За чем следить инвестору на этой неделе

Какие корпоративные события произойдут в ближайшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На этой неделе росту индекса Мосбиржи будет мешать его перекупленность — это значит, что ценные бумаги российских компаний, из которых он состоит, торгуются дороже их справедливой стоимости, рассказала аналитик ИК «Велкс Капитал» Елена Кожухова. Поэтому бенчмарк может скорректироваться до уровня 3320 пунктов. В более сдержанном сценарии индекс может отскочить до 3400 пунктов, а затем вернуться к росту, пояснила эксперт.

В понедельник, 8 апреля, ожидается возобновление торгов на Мосбирже акциями «Норникеля» после их дробления в пропорции 1 к 100, сообщили аналитики ФГ «Финам». Это событие снизило стоимость ценных бумаг компании и сделало их более доступными для инвесторов. Кроме того, 8 апреля Globaltrans и АФК «Система» опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2023 год, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

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Во вторник IT-компания «Позитив» опубликует отчетность по МСФО за I квартал 2024 года, предупредили в «Финам». В тот же день в рамках внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) будет утверждена первая выплата дивидендов по итогам 2023 года. Также в этот день Сбер опубликует отчет по РСБУ за март. Также 9 апреля Ozon поделится результатами за IV квартал 2023-го и проведет День инвестора — акции компании могут позитивно на это отреагировать, добавила портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова.

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В среду опубликуют ежемесячный отчет ОПЕК, а Европейский Центробанк примет решение по ключевой ставке, рассказала аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова. Эти события могут повлиять на мировые цены на нефть, что отразится как на котировках ценных бумаг российских экспортных компаний, так и на индексе Мосбиржи. Помимо того, в этот день совет директоров сети мужской одежды Henderson определит размер дивидендов за I квартал 2024 года.

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В пятницу акции МФО «Займер» будут допущены к торгам на Мосбирже, сообщили аналитики «Финам». Помимо того, 12 апреля «Новатэк» может представить предварительные операционные результаты за I квартал. 12 апреля состоится ГОСА Центра международной торговли (ЦМТ), где будет рассмотрен вопрос утверждения дивидендов, сообщили в «БКС Мир инвестиций». В тот же день Совкомбанк представит результаты по РСБУ за 2023 год, добавили в «Цифра брокер».

На рубль в ближайшее время могут повлиять заявления по дальнейшей судьбе указа президента об обязательной репатриации валютной выручки, пояснил экономист Константин Церазов. Публичные заявления на эту тему могут привести к скачкам курсов валют. Доллар может двигаться в диапазоне 91,5–93,5 рубля, евро — 98,5–101,5 рубля, юань — 12,5–13 рублей.

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