Реклама
Прямой эфир
Мир
МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак на ЗАЭС
Мир
Конгрессмен назвал консульство Ирана в Сирии законной целью Израиля
Общество
Мэр призвал жителей Орска эвакуироваться в связи с выходом из берегов реки Елшанка
Мир
Глава ГУР Украины заявил о хорошей защищенности Крымского моста
Спорт
«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции после ухода «Фенербахче» с поля в начале матча
Происшествия
Минобороны пресекло атаку дрона на Брянскую область
Мир
Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме
Общество
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Общество
Синоптик пообещал москвичам июньское тепло на следующей неделе
Происшествия
Крупный пожар произошел в складских помещениях в Краснодарском крае
Армия
Арт-расчет уничтожил два укрепленных опорпункта ВСУ и до 10 боевиков
Мир
Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили попадания по ЗАЭС
Общество
В администрации Ростовской области сообщили об упавшем в регионе БПЛА
Спорт
Теннисистка Касаткина проиграла в финале турнира WTA-500 в Чарльстоне
Общество
Для осужденных мигрантов введут пожизненный запрет на въезд в Россию
Общество
Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» назвали имя своего куратора
Сюжет:

Арт-расчет уничтожил два укрепленных опорпункта ВСУ и до 10 боевиков

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Даниил Семенов участвовал в выполнении огневых задач в составе реактивной батареи на одном из тактических направлений, когда в ходе очередного залпа со стороны ВСУ боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в понедельник, 8 апреля, рассказали в Минобороны.

Из-за повреждений от снаряда машина вышла из строя и не могла продолжать вести огонь. Гвардии рядовой Семенов, оценив обстановку, принял решение восстановить поврежденную машину, что и сделал в оперативном порядке. Тогда расчет продолжил выполнять огневые задачи.

Силами расчета было уничтожено два укрепленных опорных пункта противника и до 10 боевиков.

Тем временем номер расчета артиллерийского орудия гвардии рядовой Виктор Титаренко выполнял боевую задачу по уничтожению колонны бронированной техники ВСУ, которая двигалась в направлении позиций российских войск.

Точно наведя орудие, он поразил две боевые машины пехоты из колонны. Противник начал уводить уцелевшую технику из района артиллерийского обстрела. Но Титаренко навел орудие на отступающий бронетранспортер и точным выстрелом уничтожил его.

Благодаря действиям гвардии рядового Титаренко было остановлено продвижение сил противника, разбито три единицы вражеской бронетехники и уничтожено до 20 боевиков.

«Грань» будущего: новый комплекс радиоразведки запустили в серию
Система противодействия дронам пригодится как в зоне СВО, так и для защиты промышленных предприятий

Ранее, 6 апреля, гвардии рядовой Даниил Логвинов, выполняя боевые задачи в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из стрелкового оружия. Во время проведения воздушной разведки он заметил в небе БПЛА ВСУ, зависший над позициями российских войск.

5 апреля корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как врачи Росгвардии помогают жителям Херсонской области после разрушения ВСУ крупной больницы в одном из населенных пунктов. Военные медики оказывают круглосуточную помощь пострадавшим Херсонской области. За помощью к ним приходят и бойцы, и мирные жители.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024