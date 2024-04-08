Арт-расчет уничтожил два укрепленных опорпункта ВСУ и до 10 боевиков

Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Даниил Семенов участвовал в выполнении огневых задач в составе реактивной батареи на одном из тактических направлений, когда в ходе очередного залпа со стороны ВСУ боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в понедельник, 8 апреля, рассказали в Минобороны.

Из-за повреждений от снаряда машина вышла из строя и не могла продолжать вести огонь. Гвардии рядовой Семенов, оценив обстановку, принял решение восстановить поврежденную машину, что и сделал в оперативном порядке. Тогда расчет продолжил выполнять огневые задачи.

Силами расчета было уничтожено два укрепленных опорных пункта противника и до 10 боевиков.

Тем временем номер расчета артиллерийского орудия гвардии рядовой Виктор Титаренко выполнял боевую задачу по уничтожению колонны бронированной техники ВСУ, которая двигалась в направлении позиций российских войск.

Точно наведя орудие, он поразил две боевые машины пехоты из колонны. Противник начал уводить уцелевшую технику из района артиллерийского обстрела. Но Титаренко навел орудие на отступающий бронетранспортер и точным выстрелом уничтожил его.

Благодаря действиям гвардии рядового Титаренко было остановлено продвижение сил противника, разбито три единицы вражеской бронетехники и уничтожено до 20 боевиков.

Ранее, 6 апреля, гвардии рядовой Даниил Логвинов, выполняя боевые задачи в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из стрелкового оружия. Во время проведения воздушной разведки он заметил в небе БПЛА ВСУ, зависший над позициями российских войск.

5 апреля корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как врачи Росгвардии помогают жителям Херсонской области после разрушения ВСУ крупной больницы в одном из населенных пунктов. Военные медики оказывают круглосуточную помощь пострадавшим Херсонской области. За помощью к ним приходят и бойцы, и мирные жители.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.