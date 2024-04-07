Реклама
Прямой эфир
Происшествия
«Росатом» заявил о беспрецедентной серии атак дронов ВСУ на Запорожскую АЭС
Мир
Мэр Харькова заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города
Общество
Минпромторг РФ сообщил о контроле поставок питьевой воды в регионах с паводками
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Мир
Глава ГУР Украины заявил о хорошей защищенности Крымского моста
Мир
Захарова после атаки на ЗАЭС призвала мир отреагировать на ядерный терроризм Киева
Происшествия
В Орске из подтопленных домов эвакуировано более 2 тыс. человек
Мир
WP узнала подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Общество
Синоптик пообещал москвичам июньское тепло на следующей неделе
Общество
В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков
Общество
На ЗАЭС заявили об отсутствии критических повреждений после атаки дронов ВСУ
Происшествия
Жителя Ингушетии задержали по подозрению в хранении оружия террористов
Интернет и технологии
В Москве наградили лауреатов премии «Феникс»
Происшествия
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Мир
Постпред РФ Ульянов обвинил Киев в несоблюдении принципов безопасности на ЗАЭС
Сюжет:

Немецкий политолог Хаммер уличил Запад в поддержке ударов ВСУ по ЗАЭС

Политолог из ФРГ Хаммер заявил, что Запад курировал удары ВСУ по ЗАЭС
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все действия, предпринимаемые Украиной, корректируются западными службами, так что без их вмешательства вряд ли возможны такие глобальные действия, как атака атомной электростанции. Таким мнением поделился с «Известиями» 7 апреля немецкий политолог Айк Хаммер, комментируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Я думаю, есть те, кто хочет эскалации данного конфликта, и они ведут очень опасную игру. Это не путь Украины, они не способны на такое без поддержки извне», — сказал он.

Хаммер предположил, что контролирующие Украину силы опасаются выборов в США, в которых с высокой вероятностью победит экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Поэтому и ведутся действия, которые могут вызвать ядерную катастрофу, способную отсрочить выборы президента США.

«В их планах напасть на РФ в критический момент, однако Россия слишком умна, чтобы вестись на такие провокации, и сполна ответит на любую возможную агрессию, именно Россия не даст этому конфликту перерасти в глобальный», — продолжил эксперт.

Хаммер добавил, что киевский режим и его западные кукловоды прекрасно себя чувствуют, когда наносят удары по гражданской инфраструктуре.

«Киев и его союзники не беспокоятся о мирных жителях, всё это — следствие провалов на фронте, у них есть повестка, которая весьма печальна для всех остальных», — заключил он.

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС
Под огонь ВФУ попали энергоблоки и один из спецкорпусов Запорожской атомной станции

Ранее в этот день заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Известиями» заявил, что удар ВСУ по ЗАЭС стал актом ядерного терроризма, при этом своих целей нападавшие не достигли. По его мнению, ударами по ЗАЭС киевский режим пытается столкнуть Россию и НАТО.

В воскресенье Киев беспилотниками-камикадзе несколько раз атаковал станцию.

В госкорпорации «Росатом» заявили, что в результате атаки ВСУ три сотрудника ЗАЭС получили ранения, сама станция не получила критических повреждений. Там подчеркнули, что станция подверглась серии беспрецедентной атаки дронов.

ВСУ атаковали, в том числе, шестой энергоблок станции. До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты.

МАГАТЭ сообщило, что знает о взрыве на станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024