Все действия, предпринимаемые Украиной, корректируются западными службами, так что без их вмешательства вряд ли возможны такие глобальные действия, как атака атомной электростанции. Таким мнением поделился с «Известиями» 7 апреля немецкий политолог Айк Хаммер, комментируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Я думаю, есть те, кто хочет эскалации данного конфликта, и они ведут очень опасную игру. Это не путь Украины, они не способны на такое без поддержки извне», — сказал он.

Хаммер предположил, что контролирующие Украину силы опасаются выборов в США, в которых с высокой вероятностью победит экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Поэтому и ведутся действия, которые могут вызвать ядерную катастрофу, способную отсрочить выборы президента США.

«В их планах напасть на РФ в критический момент, однако Россия слишком умна, чтобы вестись на такие провокации, и сполна ответит на любую возможную агрессию, именно Россия не даст этому конфликту перерасти в глобальный», — продолжил эксперт.

Хаммер добавил, что киевский режим и его западные кукловоды прекрасно себя чувствуют, когда наносят удары по гражданской инфраструктуре.

«Киев и его союзники не беспокоятся о мирных жителях, всё это — следствие провалов на фронте, у них есть повестка, которая весьма печальна для всех остальных», — заключил он.

Ранее в этот день заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Известиями» заявил, что удар ВСУ по ЗАЭС стал актом ядерного терроризма, при этом своих целей нападавшие не достигли. По его мнению, ударами по ЗАЭС киевский режим пытается столкнуть Россию и НАТО.

В воскресенье Киев беспилотниками-камикадзе несколько раз атаковал станцию.

В госкорпорации «Росатом» заявили, что в результате атаки ВСУ три сотрудника ЗАЭС получили ранения, сама станция не получила критических повреждений. Там подчеркнули, что станция подверглась серии беспрецедентной атаки дронов.

ВСУ атаковали, в том числе, шестой энергоблок станции. До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты.

МАГАТЭ сообщило, что знает о взрыве на станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.