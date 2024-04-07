Глава ГУР Украины заявил о хорошей защищенности Крымского моста

Крымский мост хорошо защищен, поэтому украинские силы не могут его уничтожить. Об этом заявил 7 апреля руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в интервью немецкому новостному порталу Tagesschau.

Так он ответил на вопрос журналиста, почему Крымский мост до сих пор выполняет свои функции, если, по заверению Киева, остается целью ВСУ.

«Мост [Крымский] усиленно охраняется и обороняется, но все работают над этой проблемой», — ответил Буданов.

Как уточняет «Газета.Ru», Буданов также подтвердил, что без постоянной поддержки Украине будет «катастрофически сложно».

В начале марта британский полковник в отставке Глен Грант отметил, что главной целью ВСУ в стратегическом плане является уничтожение Крымского моста в РФ. Он добавил, что вряд ли подобным образом Киеву удастся изменить ход конфликта, где украинские силы уступают российским.

Ранее украинская сторона уже совершала террористические атаки на Крымский мост, по которому передвигается мирное население. Так, в марте глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подтвердил, что за подрывом Крымского моста стоит именно Киев. По его словам, украинцы работали над самодельными взрывными устройствами, которые замаскировали под рулоны тепличной пленки. По его словам, итоговый вес гексогеновой смеси составил 14 т.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Киев отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.