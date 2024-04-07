В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей людей, попавших в зону подтопления. Об этом в воскресенье, 7 апреля, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства региона.
«Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций», — приводит пресс-служба слова Паслера.
Также жителям, которые пострадали из-за подтоплений, предоставят кредитные каникулы.
Ранее в этот день МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.
Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.
По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.