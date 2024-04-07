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Карчаа назвал реальные цели атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Карчаа: цель атак ВСУ на ЗАЭС — посеять панику и расшатать ситуацию в России
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Цель атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) заключается в том, чтобы посеять страх и панику, а также попытаться расшатать ситуацию внутри России. Таким мнением 7 апреля поделился с «Известиями» депутат запорожского законодательного собрания Ренат Карчаа.

Он подчеркнул, что все АЭС на территории России, в том числе Запорожская, строились по единым стандартам. Так, купол ЗАЭС, как и любой другой станции в РФ, выдерживает удар боевого самолета, пикирующего под углом 45 градусов, даже если удар будет совершен самой тяжелой его частью — ротором двигателя. В связи с этим никакой беспилотник не в состоянии нанести критический ущерб куполу ЗАЭС и энергоблоку в целом, добавил Карчаа.

«Цель подобного рода действий только одна — посеять страх, посеять панику и на этом попытаться в очередной раз расшатать ситуацию внутри страны и поразить воображение очень нежной западной аудитории», — сказал он.

По словам депутата, действия Украины являются «обыкновенным терроризмом».

«Украинскому режиму и западным кураторам всё равно, где совершать террористические акты — в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» или в Энергодаре, уничтожать людей варварским образом, невинных, или наносить удары по куполу энергоблока», — отметил Карчаа.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили несколько атак на ЗАЭС с помощью беспилотников. Так, они атаковали шестой энергоблок станции. До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты.

В госкорпорации «Росатом» позже заявили, что в результате атаки ВСУ три сотрудника ЗАЭС получили ранения, сама станция не получила критических повреждений. Там подчеркнули, что станция подверглась серии беспрецедентных атак дронов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что знает о взрыве на станции. Глава организации Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, которые нарушают ядерную безопасность.

По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, атаки украинских дронов являются нарушением пяти принципов защиты станции, озвученных в Совете Безопасности ООН в 2023 году.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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