Словакию могут заставить заплатить за попытку покинуть «западную орбиту». Такое мнение 7 апреля, комментируя победу Петера Пеллегрини на президнетских выборах, высказал «Известиям» журналист и общественно-политический активист Дэниел Ковалик.

По его мнению, Словакия давно пытается уйти с «орбиты Запада», а с Пеллегрини это удастся сделать быстрее. При этом журналист обратил внимание на то, что взгляды насчет Украины западных лидеров и нового президента Словакии отличаются. Пеллегрини не поддерживает политику США и ЕС, а значит, при нем страна не будет отправлять оружие Киеву.

«Словакию могут заставить заплатить цену за попытку покинуть орбиту Запада. Но, с другой стороны, лидеры Запада должны начать нести ответственность перед своим народом. Я не думаю, что на Западе хотят быть втянутыми в Третью мировую войну, а западные лидеры именно этого и добиваются», — заявил журналист.

Вместе с этим Ковалик считает, что Словакия с Пеллегрини может стать лидером, к которому прислушаются и Россия, и Запад.

Пеллегрини официально победил в президентской кампании с 53,12% голосов. За него проголосовали 1 409 255 человек, второе место с 46,87% голосов в президентской гонке занял экс-министр иностранных дел Иван Корчок, которого поддержали 1 243 709 избирателей.

После победы Пеллегрини, представляющий партию «Глас», которая входит в правящую коалицию, заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине.

6 апреля экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек заявлял, что страны коллективного Запада опасаются победы в президентских выборах в Словакии Пеллегрини из-за его национальных интересов.