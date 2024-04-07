Реклама
Прямой эфир
Происшествия
«Росатом» заявил о беспрецедентной серии атак дронов ВСУ на Запорожскую АЭС
Мир
Мэр Харькова заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города
Общество
Минпромторг РФ сообщил о контроле поставок питьевой воды в регионах с паводками
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Общество
В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских
Мир
Захарова заявила о провале попыток НАТО нарушить цифровой суверенитет РФ
Происшествия
В Орске из подтопленных домов эвакуировано более 2 тыс. человек
Мир
WP узнала подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Общество
Синоптик пообещал москвичам июньское тепло на следующей неделе
Мир
Нетаньяху отказался от прекращения огня в Газе без освобождения заложников
Общество
На ЗАЭС заявили об отсутствии критических повреждений после атаки дронов ВСУ
Происшествия
Жителя Ингушетии задержали по подозрению в хранении оружия террористов
Происшествия
В Москве телефонные мошенники выманили у женщины более 74 млн рублей за месяц
Мир
Пеллегрини заявил о необходимости быстрее закончить конфликт на Украине
Мир
Постпред РФ Ульянов обвинил Киев в несоблюдении принципов безопасности на ЗАЭС
Сюжет:

В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сигнал ракетной опасности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белгороде и Белгородском районе снова запустили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале предупредила мэрия столицы региона.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район и Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Шагаровка в результате отражения атаки беспилотников погибла девушка. Он уточнил, что в Белгородском районе системой противовоздушной обороны были сбиты четыре беспилотника самолетного типа на подлете к городу. Осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Ранения также получили отец семейства и 18-летний парень. У них закрытые черепно-мозговые травмы. Еще двое пострадавших доставлены бригадами «скорой» в детскую областную больницу. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Дальняя история: какими дронами Украина пытается атаковать Россию
Несмотря на заявленные Киевом преимущества больших БПЛА, их способны обнаруживать и поражать современные системы ПВО

Также в этот день средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Гладков также сообщал, что дроны атаковали поселок Ленинский и село Дроновка, повреждения получили жилой дом и линия газопередачи. Также сгорели два автомобиля. Позже в Белгороде и Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024