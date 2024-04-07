Жителя Ингушетии задержали по подозрению в хранении оружия террористов

Правоохранители задержали жителя селения Экажево (Ингушетия) Назира Арапиева по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, принадлежащих лидерам террористической организации «Боевое крыло вирда Батал-Хаджи Белхароева» (признана террористической и запрещена в России). Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщил источник «Известий».

На видеозаписи, которая есть в распоряжении издания, виден целый арсенал оружия.

Сейчас решается вопрос о предъявлении 38-летнему подозреваемому обвинения по статье о содействии террористической деятельности.

Ранее, 4 апреля, в Ингушетии также был задержан мужчина, подозреваемый в причастности к террористической деятельности. По данным источника, задержанный активно публиковал в соцсетях материалы, оправдывающие терроризм, и сам хотел стать террористом-смертником. При обыске в его квартире были найдены составные части самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.

31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) были задержаны три преступника, планировавших совершить террористические преступления. При осмотре мест задержания правоохранителями были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.