Захарова заявила о провале попыток НАТО нарушить цифровой суверенитет РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки государств Североатлантического альянса во главе с США посягать на цифровой суверенитет России зашли в тупик. Об этом она сказала 7 апреля «Известиям» перед началом первой национальной премии «Феникс», проходящей на площадке выставки «Россия».

По ее словам, в глубинах НАТО созданы целые структуры, которые направлены на якобы поддержание демократии и свободы в цифровом пространстве, однако на самом деле члены альянса занимаются разрушением демократических основ и цензурой.

«[Структуры НАТО] занимаются воздействием, цензурированием, сегрегацией. Для чего? Для того чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде. То, что они пришли к собственному тупику, тоже очевидно», — подчеркнула дипломат.

Лучшим тому свидетельством является ответ многих государств, региональных сообществ и международных организаций, заключила Захарова.

Ранее, 4 апреля, Захарова заявила, что НАТО провалилось по всем направлениям после окончания холодной войны. Она отметила, что тогда альянс долго не мог найти для себя новые задачи, но для оправдания своей востребованности НАТО вернулось к отражению угрозы с востока, выбрав в качестве противника Россию. Под предлогом этого противостояния увеличивались военные бюджеты, в обществе насаждалась русофобия, раскручивалась санкционная спираль, добавила дипломат.