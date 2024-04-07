Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье

Российский турист Сергей К., отдыхавший в Турции, был найден мертвым в гостинице Аланьи. Об этом 7 апреля сообщил местный портал BirGun.

Отмечается, что мужчина долгое время не выходил из номера, что встревожило персонал. Дверь в его номер взломали сотрудники, после чего обнаружили тело. Персонал гостиницы позвонил в экстренные службы.

Точную причину смерти предстоит установить. Тело мужчины направлено в морг Института судебной медицины Антальи.

Ранее, 4 апреля, в России обнаружили труп пожилой женщины в московской квартире. Оказалось, что она скончалась примерно два-три месяца назад. Кроме того, следов насильственной смерти не обнаружили. Также источник уточнил, что дверь в квартиру женщины была закрыта изнутри, ее тело обнаружили у порога.